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«Є підтримка»: до Авдіївки приходить підкріплення Силам оборони

13 лютого 2024, 17:50

«Є підтримка»: до Авдіївки приходить підкріплення Силам оборони

Авдіївка щодня зазнає російських обстрілів. Фото: Донецька ОВА Авдіївка щодня зазнає російських обстрілів. Фото: Донецька ОВА

Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці були замінені іншими підрозділами ЗСУ. Про це в ефірі «Радіо Свобода» 13 лютого повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Секач.

За свідченням Секача, сам підрозділ не має ресурсів, щоб утримати місто.

«Ми не маємо достатніх можливостей, щоб утримати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110-ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Справді, настало підкріплення. Я не говоритиму, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи спокійніше стало, коли вона прийшла», – сказав Секач.

За словами Секача, в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, вони переважають у змозі. На думку Секача, окупанти намагаються взяти Авдіївку до президентських виборів у Росії, які мають відбутися у березні цього року. І для цього використовуються усі можливі способи.

«У них є повноцінна перевага в авіації, тобто ми не можемо ніяк вплинути на авіанальоти, бомбардування міста та наших позицій. Вони мають величезну кількість особового складу, з яким вони не зважають, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. Вони мають завдання, і вони намагаються виконати її як завгодно», – каже Секач.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ та саме місто піддаються атакам великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не залишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ та звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.

За даними військових аналітиків, російські війська наступають на північній та південній околицях Авдіївки, намагаючись перерізати шляхи постачання українського гарнізону. У місті досі залишається близько 900 мирних жителів.

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