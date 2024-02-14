Пограничники уничтожили пункт связи оккупантов. Фото: кадр из видео

Пограничники бригады Гвардии наступления «Помста» уничтожили пункт связи оккупантов, информирует Государственная пограничная служба Украины.



«FPV-дрон попал прямо в спутниковую антенну», — отметили в Госпогранслужбе.





Прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста»@luhanskdpsu знищили пункт звʼязку окупантів.

FPV-дрон влучив просто в супутникову антену. pic.twitter.com/pbQrXI7d2O — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 14, 2024





Ранее появилась информация, что государство-агрессор закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink.



Однако у российской армии все ещё наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы Starlink.