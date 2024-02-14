Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів. Фото: кадр із відео

Прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста» знищили пункт звʼязку окупантів, інформує Державна прикордонна служба України.



«FPV-дрон влучив прямісінько в супутникову антену», - зазначили в Держприкордонслужбі.





Прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста»@luhanskdpsu знищили пункт звʼязку окупантів.

FPV-дрон влучив просто в супутникову антену. pic.twitter.com/pbQrXI7d2O — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 14, 2024





Раніше з'явилася інформація, що держава-агресор закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink.



Проте російська армія все ще має проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали Starlink.