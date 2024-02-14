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Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів

14 лютого 2024, 12:55

Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів

Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів. Фото: кадр із відео

Прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста» знищили пункт звʼязку окупантів, інформує Державна прикордонна служба України.

«FPV-дрон влучив прямісінько в супутникову антену», - зазначили в Держприкордонслужбі.



Раніше з'явилася інформація, що держава-агресор закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink.

Проте російська армія все ще має проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали Starlink.

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