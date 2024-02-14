В РФ утверждают, что зафиксировали первое применение боеприпаса GLSDB Украиной

Боеприпас GLSDB. Фото из открытых источников.

Российский «военкор» Михаил Андронник опубликовал видео с обломками боеприпаса, который похож на высокоточную авиабомбу GLSDB, выпущенную из РСЗО HIMARS.



Утверждается, что обломки нашли вчера в оккупированной Кременной Луганской области.







Отметим, что 13 февраля оккупационные власти сообщили про обстрел Кременной. Утверждалось, что загорелась «промышленная площадка», повреждена гражданская инфраструктура. Погибли три человека. Вместе с тем не были показаны кадры с места обстрела.



Напомним, что передачу бомб GLSDB Украине анонсировали еще в прошлом году. В конце января текущего года в Пентагоне сделали официальное заявление по этому поводу. Однако неизвестно, сколько именно единиц этого оружия получат ВСУ.



GLSDB оборудованы крыльями, которые раскрываются в воздухе, ракетным двигателем, который обеспечивает дополнительную дальность полета. Они позволяют уничтожать позиции противника на расстоянии до 150 км. Ракета также имеет передовые системы отслеживания, сделавшие ее более точной.