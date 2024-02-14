У РФ стверджують, що зафіксували перше застосування боєприпасу GLSDB Україною

Боєприпас GLSDB. Фото з відкритих джерел

Російський «військор» Михайло Андронник опублікував відео з уламками боєприпасу, що схожий на високоточну авіабомбу GLSDB, випущену з РСЗВ HIMARS.

Стверджується, що уламки знайшли вчора в окупованій Кремінній Луганської області.



Зазначимо, що 13 лютого окупаційна влада повідомила про обстріл Кремінної. Стверджувалося, що спалахнув «промисловий майданчик», пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загинуло троє людей. Водночас не було показано кадрів з місця обстрілу.



Нагадаємо, що передачу бомб GLSDB Україні анонсували ще минулого року . Наприкінці січня поточного року у Пентагоні зробили офіційну заяву із цього приводу. Проте невідомо, скільки саме одиниць цієї зброї отримають ЗСУ.



GLSDB обладнані крилами, що розкриваються у повітрі, ракетним двигуном, який забезпечує додаткову дальність польоту. Вони дозволяють знищувати позиції противника з відривом до 150 км. Ракета також має передові системи відстеження, які зробили її точнішою.