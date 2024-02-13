Окупована Кремінна потрапила під обстріл, є жертви

Удару по окупованій Кремінній у Луганській області було завдано сьогодні вранці. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста В’ячеслав Третьяков.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік отримав поранення та був евакуйований до лікарні Рубіжного.

За словами, Третьякова повністю зруйновано житловий приватний будинок, сталося займання промислового майданчика, для гасіння було залучено рятувальників.

Окупаційна влада припускає, що удару було завдано Збройними силами України з РСЗВ HIMARS.

Наразі немає незалежної інформації про наслідки обстрілу, як і про те, чи були вражені об'єкти російських військ.