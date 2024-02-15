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На Київщині працювали сили ППО: пошкоджено сім приватних будинків

15 лютого 2024, 09:05

На Київщині працювали сили ППО: пошкоджено сім приватних будинків

Слід від ракети РФ у Київській області. Фото: кадр із відео Слід від ракети РФ у Київській області. Фото: кадр із відео

Вранці росіяни атакували Київ та Київську область ракетами, інформує Київська обласна військова адміністрація. Повітряна тривога тривала понад дві години.

На Київщині працювали сили ППО. Станом на восьму годину, падіння уламків російських ракет зафіксовано у двох населених пунктах, вже є інформація про пошкодження семи приватних будинків, кількох господарських споруд та автомобіля.

«У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади, дахи. Обласна адміністрація спільно з громадами надасть усю необхідну допомогу мешканцям пошкоджених будинків», — йдеться у повідомленні.

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що внаслідок ранкових обстрілів у Бучанській громаді пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

«Через падіння уламків вибито вікна, пошкоджено дах. Найголовніше — обійшлося без жертв, на щастя. У терміновому порядку комісія вже сьогодні обстежує пошкоджені будинки», — додав Федорук.

У Києві вранці пролунали вибухи, мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі попередив мешканців Києва про роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Львову постраждали троє людей. Є «приліт» в об'єкт інфраструктури, у будинках вибиті вікна.

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