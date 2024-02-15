Цього року Україна може отримати майже 4 млрд доларів із заморожених активів РФ

Український уряд у 2024 році розраховує, що міжнародні партнери передадуть чотири мільярди доларів із заморожених у G7 та Європейському Союзі російських активів. Про це повідомила в інтерв'ю Forbes заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, всього протягом чотирьох років Україна може отримати 15-18 мільярдів доларів, у тому числі близько чотирьох мільярдів доларів цього року. Для цього потрібно пройти кілька етапів: нульовий — визначити, в яких установах зосереджено ці кошти, що вже зроблено; перший — Єврокомісія вже ухвалила рішення: усі нараховані відсотки мають розміщуватись в одній установі; другий — запровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

«Вже відбулися переговори з представниками Бельгії, яка нині головує у Раді Євросоюзу. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо це станеться, то Україні покладено відсотки з активів, які були погашені 2024-го», — розповіла вона.

Також, як зазначила заступник голови Мін'юсту, продовжуються переговори про передачу вже нарахованих відсотків за 2022-2023 роки. Усі кошти зосереджені у Бельгії, а 2022 року на них було накладено 25% податку (близько 1,7 мільярда євро). Бельгійський уряд із цих коштів зараз підтримує фінансово українських біженців.

Водночас, кошти за 2023 рік ще не обкладені податком, але ведуться переговори про те, щоб податок для них був на рівні 100%, а потім їх передадуть Україні. Йдеться про 4,4 мільярди євро. Рішення про передачу цих коштів може ухвалити уряд Бельгії.

«Наша принципова позиція, щоб це було додаткове фінансування, а не частина вже узгодженої з Євросоюзом допомоги. Швидше за все, міжнародні партнери не узгодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проекти відновлення і так далі», — підкреслила Ірина Мудра.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір запровадити санкції проти двох десятків іноземних компаній у рамках заходів, спрямованих на закриття лазівок, які дозволяють Росії отримувати військові технології через треті країни.