Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой

Силы РФ захватили опорный пункт «Чебурашка» под Авдеевкой. Фото: соцсети

Российские силы захватили территорию Донецкой фильтровальной станции, которая находится восточнее Авдеевки и использовалась ВСУ в качестве опорного пункта. Кадры того, как бойцы батальона группировки «ДНР» «Пятнашка» устанавливают свои флаги на территории ДФС опубликовали российские телеграм-каналы.



Также факт захвата ДФС подтверждает украинский аналитический проект DeepState.

Южнее Авдеевки российские военные захватили опорный пункт ВСУ «Чебурашка», который находился на развязке трассы на Донецк. Соответствующие кадры опубликованы в сети.



Вчера в этом же районе южнее Авдеевки военные РФ захватили опорный пункт ВСУ «Зенит» на территории бывшей базы ПВО. Украинские военные отошли оттуда из-за угрозы окружения. По информации DeepState, выйти удалось не всем.