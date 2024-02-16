Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой

Российские силы захватили территорию Донецкой фильтровальной станции, которая находится восточнее Авдеевки и использовалась ВСУ в качестве опорного пункта. Кадры того, как бойцы батальона группировки «ДНР» «Пятнашка» устанавливают свои флаги на территории ДФС опубликовали российские телеграм-каналы.
Также факт захвата ДФС подтверждает украинский аналитический проект DeepState.
Южнее Авдеевки российские военные захватили опорный пункт ВСУ «Чебурашка», который находился на развязке трассы на Донецк. Соответствующие кадры опубликованы в сети.
Вчера в этом же районе южнее Авдеевки военные РФ захватили опорный пункт ВСУ «Зенит» на территории бывшей базы ПВО. Украинские военные отошли оттуда из-за угрозы окружения. По информации DeepState, выйти удалось не всем.