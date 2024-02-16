Війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію та «Чебурашку» під Авдіївкою

Сили РФ захопили опорний пункт «Чебурашка» під Авдіївкою. Фото: соцмережі

Російські сили захопили територію Донецької фільтрувальної станції, яка знаходиться на схід від Авдіївки і використовувалася ЗСУ як опорний пункт. Кадри того, як бійці батальйону угрупування «ДНР» «П'ятнашка» встановлюють свої прапори на території ДФС, опублікували російські телеграм-канали.



Також факт захоплення ДФС підтверджує український аналітичний проєкт DeepState.

На південь від Авдіївки російські військові захопили опорний пункт ЗСУ «Чебурашка», який знаходився на розв'язці траси на Донецьк. Відповідні кадри опубліковані у мережі.



Вчора в цьому ж районі на південь від Авдіївки військові РФ захопили опорний пункт ЗСУ «Зеніт» на території колишньої бази ППО. Українські військові відійшли звідти через загрозу оточення. За інформацією DeepState, вийти вдалося не всім.