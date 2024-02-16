Украинские военные показали кадры из убежища Авдеевского коксохимического завода

Военнослужащие Третьей штурмовой бригады показали кадры из убежища Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области.



Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов российских оккупанов, а медики стабилизируют раненых. На видео слышны «прилеты» по городу.



В течение суток произошло 70 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ. Больше всего атак оккупантов отражено на Авдеевском направлении.

Силы обороны Украины отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

