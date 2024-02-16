  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Авдеевке ситуация постоянно меняется, но оккупантов не становится меньше — 3-я ОШБр

16 февраля 2024, 19:10

В Авдеевке ситуация постоянно меняется, но оккупантов не становится меньше — 3-я ОШБр

Силы обороны Украины за сутки отразили атаки и штурмы российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях на левом берегу Днепра.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ.

Больше всего атак оккупантов отражено на Авдеевском направлении. 

«На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку», — говорится в сообщении.

Пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады (3-я ОШБр) Александр Бородин сообщил, что российские оккупанты бросают всю мощь своей армии на Авдеевку.

«Очень динамичная ситуация, в том плане, что она постоянно меняется, поскольку давление просто чрезвычайное со стороны россиян. Если сравнивать, например, с Бамутом, "вагнерами", которыми мы противостояли, — здесь значительно тяжелее. Потому что россияне бросают всю мощь своей армии, которая есть. Это не только большие пехоты, но и бронетехника, FPV, УАБы, фосфор, газы разных сортов — не так много, но случаи есть (несмертельные, но выводят из строя человека). Все, что они вообще использовали — используют», — сказал Бородин в эфире телемарафона вечером 16 февраля.

По словам пресс-офицера, оккупанты «ничего не берегут», поэтому штурмы Авдеевки, вероятно, являются для них «принципиально политическим решением».

Он подчеркнул, что россияне теряют во время штурмов большое количество бронетехники, личного состава, в частности из регулярных бригад РФ и спецназа ГРУ.

«По факту, часть из них — элита российской армии, но они идут все в мясорубку. Поэтому я считаю, что у них есть принципиальная позиция, несмотря на последствия для себя, они должны забрать», — считает Бородин.

Также он указал, что несмотря на потери, противнику все время дают резервы, «то есть меньше врага не становится».

Силы обороны Украины отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

ТЕГИ

Прочее
Война ситуация на фронте
Места
Авдеевка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:45
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек
16:17
В РФ против боевика «Абхаза» возбуждено уголовное дело
14:28
Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
14:17
Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой
09:45
Без отопления в Мариуполе остались жильцы двенадцати многоэтажек
07:41
Войска РФ не смогут быстро продвигаться дальше в случае захвата Авдеевки — ISW
23:19
Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных
23:05
Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке
22:15
«ДНР»: В оккупации ранены три человека
18:58
Россия отправила в колонию еще 7 украинских военнопленных
11:41
Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди
23:24
Главное за день: Бои за Авдеевку. Уничтожение БДК «Цезарь Куников»
18:28
Еще четыре человека погибли сегодня в Донецкой области из-за российских обстрелов
17:50
Оккупанты снова обстреляли Херсон, трое раненых
16:55
Аналитики рассказали, для чего РФ использует на фронте в Украине старые советские танки
15:59
В Мариуполе оккупанты продолжают «восстановление» Драматического театра
08:50
В Черном море подбили БДК «Цезарь Куников», он утонул
23:15
Главное за день: «Казаки ДНР» против Киркорова. Новые приговоры украинским пленным
19:16
«Казаки ДНР» потребовали отменить концерт Филлипа Киркорова
17:50
«Есть поддержка»: в Авдеевку приходит подкрепление Силам обороны
все новости
20:00
Новое соглашение Киева и Берлина: впервые в своей истории Германия выступила в роли гаранта
19:10
В Авдеевке ситуация постоянно меняется, но оккупантов не становится меньше — 3-я ОШБр
17:45
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек
16:57
В Авдеевке осталось менее 1000 граждан, сейчас невозможно определить точное количество погибших
16:45
Оккупанты второй раз за день обстреляли прифронтовую ТЭС
16:17
В РФ против боевика «Абхаза» возбуждено уголовное дело
15:54
Реальное количество потерь россиян на нашем участке в Авдеевке оценивается в 4200 убитыми и ранеными — 3 ОШБр
14:59
Канцлер Германии объявил о новом пакете помощи Украине
14:59
Тарнавский прокомментировал отход войск с позиций «Зенит» в Авдеевке
14:47
Украинские военные дают отпор: глава МВД отправился на Авдеевское направление
14:28
Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
14:17
Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой
13:55
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии
13:36
РФ ударила ракетами по Новогродовке: один человек ранен, повреждены дома
12:25
В этом году Россия планирует отправить в армию 400 тысяч человек — FT
11:45
Бельгийский инвестфонд выступил против передачи замороженных активов РФ Украине
11:35
На Донецком направлении ССО «охотятся» на оккупантов с помощью FPV-дронов
10:59
РФ применяет фосфорные снаряды: Третья штурмовая бригада держит оборону на АКХЗ
10:56
В Польше арестован украинец за шпионаж в пользу России
10:22
Прифронтовая ТЭС попала под российский обстрел
все новости
ВИДЕО
Квартиры во временно оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
16 февраля, 14:28
Силы РФ захватили опорный пункт «Чебурашка» под Авдеевкой. Фото: соцсети Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой
16 февраля, 14:17
Охота на оккупантов с помощью FPV-дронов. Фото: кадр из видео На Донецком направлении ССО «охотятся» на оккупантов с помощью FPV-дронов
16 февраля, 11:35
Третья штурмовая бригада держит оборону на АКХЗ. Фото: командир 2 механизированного батальона 3 ОШБр с позывным «Вар». РФ применяет фосфорные снаряды: Третья штурмовая бригада держит оборону на АКХЗ
16 февраля, 10:59
Уничтожение российского Starlink. Фото: кадр из видео ВСУ показали уничтожение российского Starlink
16 февраля, 09:40
Войска РФ захватили укрепрайон «Зенит». Карта: DeepState Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке
15 февраля, 23:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама