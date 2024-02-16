В Авдеевке ситуация постоянно меняется, но оккупантов не становится меньше — 3-я ОШБр

Силы обороны Украины за сутки отразили атаки и штурмы российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях на левом берегу Днепра.



В течение суток произошло 70 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ.



Больше всего атак оккупантов отражено на Авдеевском направлении.



«На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку», — говорится в сообщении.



Пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады (3-я ОШБр) Александр Бородин сообщил, что российские оккупанты бросают всю мощь своей армии на Авдеевку.



«Очень динамичная ситуация, в том плане, что она постоянно меняется, поскольку давление просто чрезвычайное со стороны россиян. Если сравнивать, например, с Бамутом, "вагнерами", которыми мы противостояли, — здесь значительно тяжелее. Потому что россияне бросают всю мощь своей армии, которая есть. Это не только большие пехоты, но и бронетехника, FPV, УАБы, фосфор, газы разных сортов — не так много, но случаи есть (несмертельные, но выводят из строя человека). Все, что они вообще использовали — используют», — сказал Бородин в эфире телемарафона вечером 16 февраля.



По словам пресс-офицера, оккупанты «ничего не берегут», поэтому штурмы Авдеевки, вероятно, являются для них «принципиально политическим решением».



Он подчеркнул, что россияне теряют во время штурмов большое количество бронетехники, личного состава, в частности из регулярных бригад РФ и спецназа ГРУ.



«По факту, часть из них — элита российской армии, но они идут все в мясорубку. Поэтому я считаю, что у них есть принципиальная позиция, несмотря на последствия для себя, они должны забрать», — считает Бородин.



Также он указал, что несмотря на потери, противнику все время дают резервы, «то есть меньше врага не становится».

Силы обороны Украины отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.