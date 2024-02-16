Українські військові показали кадри зі укриття Авдіївського коксохімічного заводу

Військовослужбовці Третьої штурмової бригади показали кадри зі сховища Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині.



Всередині заводу військові ховаються від постійних обстрілів російських окупанів, а медики стабілізують поранених. На відео чути «прильоти» містом.



Протягом доби сталося 70 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найбільше атак окупантів відбито на Авдіївському напрямку.

Сили оборони України відійшли з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

