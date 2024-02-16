Реальное количество потерь россиян на нашем участке в Авдеевке оценивается в 4200 убитыми и ранеными — 3 ОШБр

Против сил 3 ОШБр в Авдеевке воюют не менее 15 тыс. российских военных. Об этом в Telegram сообщила 3 отдельная штурмовая бригада.



«Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам из России», — говорится в сообщении украинских военных.



По данным 3 ОШБр, оба подразделения россиян — фактически «стерты». Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 «200-ми» и «300-ми» противника.



Ранее стало известно, что российские силы захватили территорию Донецкой фильтровальной станции, которая находится восточнее Авдеевки и использовалась ВСУ в качестве опорного пункта.



Также Министр внутренних дел Игорь Клименко отправился к украинским военнослужащим на Авдеевское направление.