Оккупантам будет сложно атаковать ВСУ «в лоб» после их отхода на новые позиции в районе Авдеевки — ISW

На Донецком направлении в ближайшее время основной задачей российских оккупационных войск может стать максимальное «усложнение или предотвращение полного» и организованного вывода украинских сил. Такой прогноз озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).



Как отмечают эксперты, заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о выходе из Авдеевки, прозвучало после нескольких подтвержденных наступлений войск РФ на окраине Авдеевки за последние 24 часа.



«Геолокированные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что российские войска продвинулись дальше на юг по улице Грушевского на западной окраине Авдеевки и к югу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки, добились незначительных успехов на дачных участках на северо-востоке Авдеевки и захватили Авдеевский городской парк в центре Авдеевки», — констатируют в ISW.



Также отмечается переброска подразделений ВСУ в этот район для подкрепления, чтобы стабилизировать ситуацию и еще больше ослабить атакующие российские силы.



При этом ISW опровергает российских блогеров и военных корреспондентов, которые сообщают якобы о массовом и хаотичном отходе украинских сил: «ISW не обнаружила каких-либо визуальных свидетельств крупного или хаотичного вывода украинских войск, а сохраняющиеся незначительные темпы продвижения русских в Авдеевке и вокруг нее позволяют предположить, что украинские силы в настоящее время проводят относительно контролируемый вывод войск из Авдеевки».



Эксперты предполагают, что «украинским силам, возможно, придется стабилизировать линию фронта, контратакуя в районе, где российские войска пытаются замкнуть окружение украинских сил в Авдеевке».



Также в ISW считают, что российским войскам, скорее всего, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки к второстепенным подготовленным позициям, к которым отходят украинские войска. Они могут понести значительные потери, если решат атаковать эти украинские позиции в лоб в открытом поле.