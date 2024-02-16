Главное за день: Бои за Авдеевку

Ситуация в Авдеевке



Российские силы захватили территорию Донецкой фильтровальной станции, которая находится восточнее Авдеевки и использовалась ВСУ в качестве опорного пункта. Министр внутренних дел Игорь Клименко отправился к украинским военнослужащим на Авдеевское направление.



Российские военные установили свой флаг на памятнике в Парке железнодорожников в Авдеевке Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Также оккупанты отметились на руинах железнодорожной больницы через дорогу. Это видно на карте, опубликованной проектом DeepState. На видео, распространенном в Telegram, — военные 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Тувы.



Силы обороны Украины отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, это решение было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.



Несколько украинских военных попали в плен при отходе на новые рубежи в Авдеевке.



На сегодняшний день точно количество местных жителей в Авдеевке неизвестно. В городе может быть более 900 человек, рассказал спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Что касается эвакуации, за 13 февраля из Авдеевки смогли выехать пять людей – одна женщина и четыре мужчины. Лиховой добавил, что сейчас усложнена верификация последствий российских ударов по жилой застройке, а иногда — невозможна.



Общество



Против командира батальона «Пятнашка» Ахры Авидзба (позывной «Абхаз») Следственный комитет РФ завел уголовное дело за «неисполнение приказа начальника в военное время» и «отказ от участия в боевых действиях». Как отмечается, Авидзба был переведен на равную должность в/ч 52892, однако в назначенную дату в расположение он не прибыл, аргументируя это «незаконностью» приказа.



Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в поселке Харп.



Боевые действия



В оккупированном Донецке в результате обстрела шахты «Лидиевка» погибла сотрудница угольного предприятия. Это произошло днем 16 февраля. Также под огнем оказались Горловка и Ясиноватая. Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе Донецка ранена женщина. В Горловке пострадал пожилой мужчина. В Ясиноватой ранены две женщины.

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