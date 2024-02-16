Войска РФ захватили парк и руины больницы в Авдеевке

Российские военные установили свой флаг на памятнике в Парке железнодорожников в Авдеевке Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.



Также оккупанты отметились на руинах железнодорожной больницы через дорогу. Это видно на карте, опубликованной проектом DeepState.



На видео, распространенном в Telegram, — военные 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Тувы.



Парк и больница находятся в старой части Авдеевки. Оккупанты пытаются продвинуться в сторону микрорайона «Химик» с многоэтажной застройкой.



Ранее военнослужащие Отдельной третьей штурмовой бригады показали кадры из убежища Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области.



