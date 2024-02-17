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Окупантам буде складно атакувати ЗСУ «в лоб» після їхнього відходу на нові позиції в районі Авдіївки — ISW

17 лютого 2024, 09:58

Окупантам буде складно атакувати ЗСУ «в лоб» після їхнього відходу на нові позиції в районі Авдіївки — ISW

На Донецькому напрямку найближчим часом основним завданням російських окупаційних військ може стати максимальне «ускладнення чи запобігання повному» та організованому висновку українських сил. Такий прогноз висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають експерти, заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про вихід з Авдіївки прозвучала після кількох підтверджених настань військ РФ на околиці Авдіївки за останні 24 години.

 «Геолоковані кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська просунулися далі на південь по вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки і на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, досягли незначних успіхів на дачних ділянках і дачних ділянках. Авдіївський міський парк у центрі Авдіївки», — констатують в ISW.

Також відзначається перекидання підрозділів ЗСУ у цей район для підкріплення, щоб стабілізувати ситуацію та ще більше послабити російські сили, що атакують.

 При цьому ISW спростовує російських блогерів і воєнних кореспондентів, які повідомляють нібито про масовий і хаотичний відхід українських сил. , що українські сили наразі проводять щодо контрольованого виведення військ з Авдіївки».

Експерти припускають, що «українським силам, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту, контратакуючи в районі, де російські війська намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці».

Також в ISW вважають, що російським військам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, до яких відходять українські війська. Вони можуть зазнати значних втрат, якщо вирішать атакувати ці українські позиції у лоб у відкритому полі.

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