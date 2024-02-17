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Правильное решение — Зеленский о выходе ВСУ из Авдеевки

17 февраля 2024, 11:16

Правильное решение — Зеленский о выходе ВСУ из Авдеевки

Правильное решение — Зеленский о выходе ВСУ из Авдеевки

Решение военного командования отойти из Авдеевки Донецкой области было вызвано желанием сберечь украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сберечь максимальное количество украинцев, сберечь наших людей. Это правильное решение, чтобы не попасть в окружение», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Он отметил, что «Россия ничего не захватила». Российские оккупанты сначала полностью уничтожают дома, а потом заходят на территории.

По словам Зеленского, Украина до сих пор не обладает оружием, превосходящим российское. 

«Мы удивим их нашими системами беспилотников, радиоэлектронной борьбы. Но это параллельный путь, который мы прокладываем в ожидании помощи наших партнеров», — отметил он.

Также в своей речи Зеленский призвал мир не спрашивать Украину, когда закончится война.

«Спрашивайте себя — почему Путин до сих пор способен ее продолжать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что из разрушенных позиций украинские военные выходили маневром и закреплялись на новых рубежах обороны. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что во время одного из таких выходов несколько украинских бойцов попали в плен.

 

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