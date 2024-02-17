Армия РФ сбросила на город в Харьковской области 12 авиабомб: под завалами дома ищут пострадавших

Российские оккупационные войска 17 февраля сбросили на Купянск Харьковской области 12 управляемых и фугасных авиабомб. Повреждены жилые дома, под завалами есть люди.



«Есть попадания в жилые дома, в том числе двухэтажный, многоквартирный. Есть потерпевшие и люди под завалами. Полиция вместе с ГСЧС работают над разбором завалов. Будем информировать», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Спасатели достали женщину из-под завалов дома, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение. Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека», — сообщил Синегубов.



Общее число мирных жителей, госпитализированных после дневных авиаударов, выросло до 3 человек.