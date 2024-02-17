Армія РФ скинула на місто на Харківщині 12 авіабомб: під завалами будинку шукають постраждалих

Російські окупаційні війська 17 лютого скинули на Куп'янськ Харківської області 12 керованих та фугасних авіабомб. Пошкоджено житлові будинки, під завалами є люди.



«Є влучення в житлові будинки, зокрема двоповерховий, багатоквартирний. Є потерпілі та люди під завалами. Поліція разом із ДСНС працюють над розбором завалів. Інформуватимемо», — повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Рятувальники дістали жінку з-під завалів будинку, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.



«З-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, госпіталізовану з переломом кінцівки до лікувального закладу. Пошуки продовжуються, під завалами залишаються дві людини», — повідомив Синегубов.



Загальна кількість мирних жителів, які були госпіталізовані після денних авіаударів, зросла до 3 осіб.