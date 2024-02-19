Два жителя Донецкой области получили ранения в результате атаки оккупантов

За 18 февраля россияне ранили двух жителей Донецкой области: в Красногоровке и Очеретино. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Кроме того, удалось извлечь из-под завалов тела двух человек, погибших в результате ракетных ударов по Краматорску и Славянску накануне.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области на сегодняшний день без учета Мариуполя и Волновахи составило 1867 убитыми и 4579 — ранеными.







Ранее в Славянске Донецкой области из-под завалов разрушенной школы достали тело погибшего. Напомним, в результате ракетной атаки по Краматорску число погибших возросло.