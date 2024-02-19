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Двоє жителів Донецької області отримали поранення внаслідок атаки окупантів

19 лютого 2024, 08:40

Двоє жителів Донецької області отримали поранення внаслідок атаки окупантів

За 18 лютого росіяни поранили двох мешканців Донецької області: у Красногорівці та Очеретиному. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, вдалося витягти з-під завалів тіла двох людей, які загинули внаслідок ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську напередодні.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області на сьогодні без урахування Маріуполя та Волновахи склала 1867 убитими та 4579 — поранених.



Раніше у Слов'янську Донецької області з-під завалів зруйнованої школи дістали тіло загиблого. Нагадаємо, в результаті ракетної атаки по Краматорську кількість загиблих зросла.

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