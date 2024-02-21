Російський дрон атакував будівлю з рятувальниками на Донеччині: поранено чотирьох людей

На Донеччині дрон атакував будівлю з рятувальниками. Фото: МВС

Внаслідок нічної російської атаки дронів у Добропіллі на Донеччині постраждали четверо співробітників ДСНС. Один з БПЛА вдарив по будівлі, в якій перебували рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі міністерства внутрішніх справ.



«Вночі ворог ще раз завдав ударів по Покровському району. Один з безпілотників влучив в будівлю, де мешкали рятувальники. Постраждали 4 співробітники ДСНС», — йдеться у повідомленні.





Крім того, увечері 20 лютого внаслідок ракетного удару Росії по Дружківці пошкодження отримала будівля пожежно-рятувальної частини. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Нагадаємо, у ніч на 21 лютого російська армія завдала ударів двома безпілотними літальними апаратами типу Shahed по Добропіллю Донецької області. Відомо, що постраждали двоє цивільних жінок.