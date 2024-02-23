Російські окупанти вбили 15 корів, обстрілюючи Харківську область

Зруйнований ангар у Харківській області. Фото: Facebook / synegubov.oleg

Минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші. О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено 5 місць влучань, пошкоджено складський ангар, загинуло 15 корів», — додав Синєгубов.



Згідно з головою Харківської ОВА, інформація про постраждалих не надходила. Протягом доби противник також п'ять разів проводив наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки.



Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 23 дрони.



Раніше РФ атакувала Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П та Х-22, вже відомо про 3 загиблих внаслідок атаки.



Також окупанти вдарили по Дніпру дронами-камікадзе, влучивши по багатоповерховому будинку та підприємству. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали.