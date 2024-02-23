Российские вузы идеологически «обрабатывают» украинских детей из оккупации — названы цифры

Кремль продолжает русификацию украинских детей на оккупированной территории Украины. Чиновники РФ разрабатывают программы по стиранию украинской идентичности у подрастающего поколения. Детей на захваченных территориях стимулируют к переезду на обучение и дальнейшее проживание в РФ.



Масштабы этой Программы по русификации украинских детей поражают, отмечают эксперты общественной организации «Альменда», которые подробно исследовали эту программу и представили аналитический отчет.



По подсчетам организации, в 2022 году на реализацию программы было выделено более 6 миллионов долларов, а исполнителями программы стал 81 российский университет. Цель россиян — дети 12-17 лет из оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако, на самом деле, есть факты о привлечении детей с 9 лет. В 2022 году было вывезено 10 611 детей, в 2023 году — 10 700 детей.



Более того, есть информация о вывозе детей-сирот и воспитанников организаций интернатного типа из оккупированных территорий, законными представителями которых является государство Украина, что говорит о принудительности перемещения.



Обязательным условием программы является так называемая патриотическая направленность. На психику детей планомерно воздействуют.



«Альменде» из открытых источников удалось идентифицировать 63 российских университета, которые провели программу «Университетские смены» для вывезенных из оккупации украинских детей.



«Несмотря на явную противоправность Программы и действий этих российских университетов, на официальных сайтах ряда российских учебных заведений, участвующих в преступной программе "Университетские смены", содержится информация об их действующем сотрудничестве, в той или иной форме, с иностранными учебными заведениями, и программами Erasmus+, Европейская бизнес школа. Всего исследователи насчитали иностранные университеты из 46 стран», — подчеркивает организация.



Украинские правозащитники и преподаватели выпустили совместное заявление к иностранному академическому сообществу. В заявлении они призывают международное академическое сообщество прекратить все связи с российским академическим сообществом, которое участвует в указанной программе.



«Когда мы говорим о совместных действиях для прекращения русификации наших детей и привлечения виновных к ответственности, то есть большие стратегические вещи, а есть возможность повлиять здесь и сейчас. И вычеркнуть причастные российские университеты из международного сотрудничества — это как раз один из шагов, чтобы приостановить эту политику России, остановить хоть одну программу и уменьшить то влияние, которое есть на наших детей. Поэтому мы призываем присоединиться к заявлению и распространить его адресно по всем иностранным университетам, чтобы они не сотрудничали с российскими университетами, которые причастны к индоктринации наших детей», — отметила председательница «Альменды» Мария Сулялина.