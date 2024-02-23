Російські виші ідеологічно «обробляють» українських дітей з окупації — названі цифри

Кремль продовжує русифікацію українських дітей на окупованій території України. Чиновники РФ розробляють програми зі стирання української ідентичності у молодого покоління. Дітей на захоплених територіях стимулюють до переїзду, навчання і подальшого проживання в РФ.



Масштаби цієї Програми з русифікації українських дітей вражають, зазначають експерти громадської організації «Альменда», які детально досліджували цю програму та подали аналітичний звіт.



За підрахунками організації, 2022 року на реалізацію програми було виділено понад 6 мільйонів доларів, а виконавцями програми став 81 російський університет. Мета росіян — діти 12-17 років з окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Проте, насправді є факти про залучення дітей з 9 років. 2022 року було вивезено 10 611 дітей, 2023 року — 10 700 дітей.



Щобільше, є інформація про вивезення дітей-сиріт та вихованців організацій інтернатного типу з окупованих територій, законними представниками яких є держава Україна, що говорить про примусове переміщення.



Обов'язковою умовою програми є так звана патріотична спрямованість. На психіку дітей планомірно впливають.



«Альменді» з відкритих джерел вдалося ідентифікувати 63 російські університети, які провели програму «Університетські зміни» для вивезених з окупації українських дітей.



«Попри явну протиправність Програми та дій цих російських університетів, на офіційних сайтах низки російських навчальних закладів, які беруть участь у злочинній програмі "Університетські зміни", міститься інформація про їх діючу співпрацю, в тій чи іншій формі, з іноземними навчальними закладами, та програмами Erasmus+, Європейська бізнес-школа. Загалом дослідники нарахували іноземні університети із 46 країн», — наголошує організація.



Українські правозахисники та викладачі випустили спільну заяву до іноземної академічної спільноти. У заяві вони закликають міжнародну академічну спільноту припинити всі зв'язки з російською академічною спільнотою, яка бере участь у програмі.



«Коли ми говоримо про спільні дії для припинення русифікації наших дітей та притягнення винних до відповідальності, тобто є великі стратегічні речі, а є можливість вплинути тут і зараз. І викреслити причетні російські університети з міжнародного співробітництва — це якраз один із кроків, щоб призупинити цю політику Росії, зупинити бодай одну програму та зменшити той вплив, який є на наших дітей. Тому ми закликаємо приєднатися до заяви та поширити її адресно всім іноземним університетам, щоб вони не співпрацювали з російськими університетами, які причетні до індоктринації наших дітей», — зазначила голова «Альменди» Марія Суляліна.