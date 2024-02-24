После крушения А-50 российские войска отозвали 5 самолетов — разведка

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был сбит 23 февраля вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море. Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, после этого еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.



По данным разведки, последний взлет А50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома «Ахтубинск» и должен был выполнять террористические задачи России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск — Зерноград.



Самолет прекратил работу 18:45. Ранее сообщалось, что он упал в районе Йейска.



Радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35 свидетельствуют о том, что после крушения А-50, от выполнения задач тем вечером отозвали пять самолетов.



Два Су-35 и три Су-34 выполняли задачи вблизи поселка Миллерово — часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

За неделю Силам обороны Украины удалось сбить семь боевых самолетов РФ. Например, 18 февраля ВСУ «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.



А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.



В прошлый раз A-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, которых у ВКС России осталось меньше 10, — был сбит над Черным морем в районе Бердянска 14 января. Россия потерю самолета не признала.