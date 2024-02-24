Після падніня А-50 російські війська відкликали 5 літаків — розвідка

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 було збито 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, після цього ще 5 російських літаків було відкликано з бойової роботи.



За даними розвідки, останній зліт А-50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому «Ахтубінськ» і мав виконувати терористичні завдання Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Охтарськ — Зерноград.



Літак припинив роботу 18:45. Раніше повідомлялося, що він впав у районі Єйська.



Радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35 свідчать про те, що після краху А-50 від виконання завдань того вечора відкликали п'ять літаків.



Два Су-35 та три Су-34 виконували завдання поблизу селища Міллерове — частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

За тиждень Силам оборони України вдалося збити сім бойових літаків РФ. Наприклад, 18 лютого ЗСУ «приземлили» російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.



А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.



Минулого разу A-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення, яких у ВКС Росії залишилося менше 10, — було збито над Чорним морем у районі Бердянська 14 січня. Росія втрату літака не визнала.