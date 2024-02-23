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Сбит еще один российский военный самолет: на этот раз А-50

23 февраля 2024, 19:52

Сбит еще один российский военный самолет: на этот раз А-50

Украинские военные сбили российский самолет А-50 в районе Азовского моря. Эта информация появилась, как в российских, так и в украинских медиа.

«Шансы на сохранение самолета минимальны», — подчеркнул собеседник издание «РБК-Украина».

Потерю самолета подтверждают и российские медиа, поддерживающие войну против Украины.

 

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил ликвидацию российского самолета.

«А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества!" Праздновать нужно дома, и так, чтобы Баян не порвать!», — написал он в Telegram.

Он поблагодарил Главное управление разведки Минобороны Украины и «всех, кто обеспечил результат».

За неделю Силам обороны Украины удалось сбить семь боевых самолетов РФ. Например, 18 февраля ВСУ «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

В прошлый раз A-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, которых у ВКС России осталось меньше 10, — был сбит над Черным морем в районе Бердянска 14 января. Россия потерю самолета не признала.

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