Сбит еще один российский военный самолет: на этот раз А-50

Украинские военные сбили российский самолет А-50 в районе Азовского моря. Эта информация появилась, как в российских, так и в украинских медиа.



«Шансы на сохранение самолета минимальны», — подчеркнул собеседник издание «РБК-Украина».



Потерю самолета подтверждают и российские медиа, поддерживающие войну против Украины.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил ликвидацию российского самолета.

«А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества!" Праздновать нужно дома, и так, чтобы Баян не порвать!», — написал он в Telegram.

Он поблагодарил Главное управление разведки Минобороны Украины и «всех, кто обеспечил результат».



За неделю Силам обороны Украины удалось сбить семь боевых самолетов РФ. Например, 18 февраля ВСУ «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.



А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.



В прошлый раз A-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, которых у ВКС России осталось меньше 10, — был сбит над Черным морем в районе Бердянска 14 января. Россия потерю самолета не признала.