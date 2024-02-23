Армия РФ обстреляла Херсон: возникло четыре пожара

Оккупационная армия РФ снова атаковала Херсон, всю ночь жилые кварталы города содрогались от взрывов, из-за чего возникло четыре пожара. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
«Из-за попадания вражеских боеприпасов возникло 4 пожара. Горели жилой дом, хозяйственные постройки и складское помещение», — говорится в сообщении.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что противник совершил 287 обстрелов, выпустив 1716 снарядов с применением артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БпЛА.
«По городу Херсон враг направил 27 снарядов. Русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, архивное учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне», — добавил Прокудин.
Он также подтвердил, что из-за российской агрессии один человек погиб, еще два — получили ранения.
По данным херсонских спасателей, все пожары удалось ликвидировать. Напомним, в ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами.
За прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, где погибли 15 коров.
Ранее РФ атаковала Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22, уже известно о 3 погибших в результате атаки.
Также оккупанты ударили по Днепру дронами-камикадзе, попав в многоэтажный дом и в предприятие. В результате обстрела восемь людей пострадали.