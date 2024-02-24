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У Донецькій області за добу від обстрілів загинула 1 особа

24 лютого 2024, 09:30

У Донецькій області за добу від обстрілів загинула 1 особа

У Донецькій області за добу, 23 лютого, одна людина загинула та двоє поранені внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

 Загибель людини сталася у Мирнограді. Двоє людей постраждали у Сіверську.

Як зазначив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у Мирнограді внаслідок ракетного удару пошкоджено 23 приватні будинки, багатоповерхівку та інтернат.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за попередню добу від атак загинула одна людина, також стало відомо, що 19 цивільних травмовано.

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