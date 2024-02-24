У збитому А-50 загинуло 10 членів екіпажу, включаючи п'ять майорів — ЗМІ

Екіпаж із 10 людей загинув 23 лютого на борту збитого російського військового літака А-50. Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у Головному управлінні розвідки Міноборони України.



За інформацією джерела, всі 10 росіян, які були в літаку, загинули. Серед них — п'ять майорів, три капітана, прапорщик та лейтенант.



Зазначаэться, що у військово-транспортній авіації РФ є сім літаків далекого радіолокаційного виявлення.



Жертв внаслідок падіння літака на землі немає.

Серед загиблих:

командир корабля — майор Боровиков;

помічник командира — майор Чанцев;

штурман — капітан Провалів;

бортовий інженер — капітан Васильєв;

старший повітряний радист — прапорщик Хрульов;

начальник розрахунку, начальник зміни — майор Федосов;

штурман наведення — майор Рулюк;

штурман наведення — лейтенант Тельманов;

старший бортовий інженер — капітан Бєлов;

бортовий інженер — майор Солдаткін.

Увечері 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Він впав у Краснодарському краї РФ.



«Українська правда» з посиланням на джерела повідомляла, що А-50 був збитий за допомогою радянського ЗРК С-200.



Після збиття А-50 ще 5 російських літаків було відкликано з бойової роботи, повідомила українська розвідка.