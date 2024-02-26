Глава Донецкой ОВА рассказал о последствиях российских атак: повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Россияне за сутки обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за сутки 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, инфраструктура, также известно о пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Покровский район. Россияне шесть раз обстреляли Кураховскую громаду: в Курахово ранен человек и повреждены два частных дома, в Остром повреждена многоэтажка. Под огнем Очеретино и окрестности Марьинской громады.



Краматорский район. В Лиманской громаде ранен человек в Закотном, поврежден дом в Заречном. Еще один человек получил ранения в Константиновке.



Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждена 2-этажка в Зализном, в Часовоярской громаде повреждены шесть частных домов и промышленное сооружение. В Соледарской громаде обстреляны Раздоловка и Васюковка, в Звановской - Переездное и Верхнекаменское.



Сообщается, что с линии фронта эвакуировано 247 человек, в том числе 94 ребенка.



Ранее мы писали, что в ночь на 26 февраля 2024 года оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», двумя ракетами С-300, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной – Х-31П и 14 ударными беспилотниками типа Shahed.