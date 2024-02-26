Глава Донецької ОВА розповів про наслідки російських атак: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Росіяни за добу обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, також відомо про постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. Росіяни шість разів обстріляли Курахівську громаду: у Кураховому поранено людину та пошкоджено два приватні будинки, в Гострому пошкоджено багатоповерхівку. Під вогнем Очеретине та околиці Мар'їнської громади.



Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Закотному, пошкоджено будинок у Зарічному. Ще одна людина отримала поранення у Костянтинівці.



Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 2-поверхівку у Залізному, у Часовоярській громаді пошкоджено шість приватних будинків та промислову споруду. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку, у Званівській — Переїзне та Верхньокам'янське.



Повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 247 осіб, зокрема 94 дитини.



Раніше ми писали, що в ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», двома ракетами С-300, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П та 14 ударними безпілотниками типу Shahed.