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Військове та політичне керівництво РФ віддають прямі накази розстрілювати українських військовополонених

27 лютого 2024, 15:07

Військове та політичне керівництво РФ віддають прямі накази розстрілювати українських військовополонених

Найвище керівництво Збройних сил РФ підтримує розстріл українських військовополонених, оскільки останнім часом таких випадків досить багато. Про це повідомив керівник Департаменту Офісу генпрокурора щодо протидії злочинам Юрій Білоусов, передає Радіо Свобода.

За його словами, за фактом розстрілу українських військовополонених 25 лютого 2024 року стоїть конкретний підрозділ Збройних сил РФ. Таким чином, російські військові намагаються деморалізувати українські Збройні сили, крім того, за скоєнням подібних дій стоїть російське військове та політичне керівництво.

«З кінця листопада минулого року кількість таких випадків зростає. Це свідчить про те, що це підтримується найвищим керівництвом Збройних сил РФ. Якби це був одиничний випадок, то це були б дії конкретного солдата. І тут, враховуючи географію і кількість (випадків – ред.) останнім часом, це однозначно підтримується вищим керівництвом. Вони не тільки не запобігають таким практикам, а, зважаючи на все, максимально їх підтримують і, швидше за все, віддають прямі накази на здійснення таких дій», — зазначив керівник Департаменту ОГП.

Білоусов уточнив, що найближчим часом можуть бути оголошені підозри російським окупантам, які були причетні до розстрілу.

«У нас встановлені конкретні особи щодо деяких з цих випадків, які це вчинили. Я думаю, що найближчим часом буде оголошено підозри. Ми ділимося інформацією з міжнародними партнерами, з Міжнародним кримінальним судом. Ми намагаємося залучити якнайбільше ресурсів, держав, щоб показати, що відбувається», — підсумував прокурор.

Нагадаємо, російські військові розстріляли дев'ять беззбройних полонених українських військових на Бахмутському напрямку. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.

«Було 4 неходящих хлопців (поранених) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися», — зазначили військові аналітики.

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