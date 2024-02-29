Обстрел Бахмутского района: разрушен дом, ранены три человека

Днем 29 февраля российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по поселку Щербиновка Бахмутского района. Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, ранены три человека.



Российская авиабомба попала в частный жилой дом, разрушив его до основания.



«Женщину 63 лет, которая во время обстрела находилась в доме, госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом. Также получили телесные повреждения различной степени тяжести ее 65-летний муж и их сосед 76 лет, которые находились на улице. Последнего доставили в медицинское учреждение с кровотечением и сейчас его состояние стабилизировано», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, повреждены по меньшей мере 10 соседних домов и хозяйственных построек.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).