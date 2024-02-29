Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Обстрел Бахмутского района: разрушен дом, ранены три человека

29 февраля 2024, 20:12

Обстрел Бахмутского района: разрушен дом, ранены три человека

Обстрел Бахмутского района: разрушен дом, ранены три человека

Днем 29 февраля российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по поселку Щербиновка Бахмутского района. Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, ранены три человека. 

Российская авиабомба попала в частный жилой дом, разрушив его до основания. 

«Женщину 63 лет, которая во время обстрела находилась в доме, госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом. Также получили телесные повреждения различной степени тяжести ее 65-летний муж и их сосед 76 лет, которые находились на улице. Последнего доставили в медицинское учреждение с кровотечением и сейчас его состояние стабилизировано», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, повреждены по меньшей мере 10 соседних домов и хозяйственных построек. 

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

ТЕГИ

Прочее
Война последствия обстрела
Места
Бахмутский район

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:28
«ДНР» устроит российские выборы для жителей разрушенной Авдеевки
18:35
Снаружи — новый дом, внутри — развалины: Россия «восстанавливает» дома в захваченном Мариуполе
14:47
Как будут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы: прогноз Вloomberg
11:51
В оккупированном Рубежном в очереди в «паспортный стол» умерла женщина
11:48
В Мариуполе улицу Азовстальскую оккупанты хотят переименовать в Тульский проспект
00:21
Войска РФ продолжают продвигаться западнее Авдеевки — DeepState
23:19
Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку
23:03
Украинские бойцы ССО попали в засаду при попытке высадки на Тендровскую косу
20:50
ВСУ предположительно ударили ракетами по скоплению оккупантов в Еленовке
15:58
Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
11:28
Россияне продвинулись южнее на Авдеевском и Марьинском направлениях — DeepState
10:40
Оккупанты 15 раз обстреливали Донецкую область за прошедшие сутки, есть жертвы
08:00
Войска РФ могут захватить села к западу от Авдеевки — ISW
23:17
Главное за день: РФ захватила два поселка на Донетчине. Пытки украинских военных в плену
17:18
ВСУ отошли от поселков Степовое и Северное под Авдеевкой — ОСГВ «Таврия»
16:58
Россияне начали строить железную дорогу из Мариуполя в Крым
14:42
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина
14:30
Россияне ежедневно наступают, идут активные бои: замкомандира Третьей штурмовой рассказал о ситуации под Авдеевкой
08:37
Путин включил украинские области в Южный военный округ: анализ ISW
23:59
Войска РФ оккупировали Степовое и Северное под Авдеевкой — DeepState
все новости
20:12
Обстрел Бахмутского района: разрушен дом, ранены три человека
19:28
«ДНР» устроит российские выборы для жителей разрушенной Авдеевки
18:35
Снаружи — новый дом, внутри — развалины: Россия «восстанавливает» дома в захваченном Мариуполе
17:40
В Азовском море горел российский пограничный катер
16:53
ОБСЕ запускает «Московский механизм»: миссия будет определять задержанных оккупантами гражданских на ВОТ
16:45
Комитет ВР одобрил освобождение ряда категорий лиц от мобилизации
15:59
В порту Петербурга загорелся ледокол «Ермак»
15:55
Проект Укрпочта «Аптека» расширяется еще на шесть прифронтовых областей
15:50
С 1 марта в Запорожье и районе сократится продолжительность комендантского часа
15:23
Россия нанесла удар по производственной инфраструктуре Сумской области
15:04
ВСУ уничтожили более 400 россиян и 47 единиц техники: какая ситуация на Таврическом направлении
14:47
Как будут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы: прогноз Вloomberg
14:17
Путин пригрозил ударами по странам Запада
13:45
В разгар боев «Белые Ангелы» эвакуировали из Авдеевского направления 26 человек и собаку
12:46
Еще одна область РФ сегодня попала под атаку дронов
12:35
Финляндия дала согласия бить своим оружием по территории РФ с Украины
12:29
Удар по скоплению оккупантов в Еленовке: в ГУР рассказали детали успешной операции
11:51
В оккупированном Рубежном в очереди в «паспортный стол» умерла женщина
11:50
Россия скоро продемонстрирует ракеты «Сармат» — Путин
11:48
В Мариуполе улицу Азовстальскую оккупанты хотят переименовать в Тульский проспект
все новости
ВИДЕО
Эвакуация с Авдеевского направления. Фото: кадр из видео В разгар боев «Белые Ангелы» эвакуировали из Авдеевского направления 26 человек и собаку
29 февраля, 13:45
Пожар в Курахово. Фото: кадр из видео В Курахово показали ликвидацию пожара после обстрела РФ
29 февраля, 10:50
Приднестровье просит у России «защиты». Фото: Новости Приднестровья Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
28 февраля, 15:58
Солдат РФ сдается в плен. Фото: кадр из видео Россиянин сдался в плен дрону — видео
28 февраля, 13:25
Бои возле Работино. Фото: кадр из видео Четверо нацгвардейцев остановили колонну возле Работино
26 февраля, 12:22
Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ
25 февраля, 20:21

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама