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Обстріл Бахмутського району: зруйновано будинок, поранено трьох людей

29 лютого 2024, 20:12

Обстріл Бахмутського району: зруйновано будинок, поранено трьох людей

Обстріл Бахмутського району: зруйновано будинок, поранено трьох людей

Вдень 29 лютого російська армія завдала авіаудару, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по селищу Щербинівка Бахмутського району. Як повідомили у прокуратурі Донецької області, поранено троє людей.

 Російська авіабомба потрапила до приватного житлового будинку, зруйнувавши його вщент.

 «Жінку 63 років, яка під час обстрілу перебувала в будинку, госпіталізували з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку та серцевим нападом. Також отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості її 65-річний чоловік та їхній сусід 76 років, які перебували на вулиці. Останнього доставили до медичного закладу з кровотечею і зараз його стан стабілізований», — повідомили у прокуратурі.

Крім того, пошкоджено щонайменше 10 сусідніх будинків та господарських споруд.

 Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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