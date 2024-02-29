Обстріл Бахмутського району: зруйновано будинок, поранено трьох людей

Вдень 29 лютого російська армія завдала авіаудару, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по селищу Щербинівка Бахмутського району. Як повідомили у прокуратурі Донецької області, поранено троє людей.



Російська авіабомба потрапила до приватного житлового будинку, зруйнувавши його вщент.



«Жінку 63 років, яка під час обстрілу перебувала в будинку, госпіталізували з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку та серцевим нападом. Також отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості її 65-річний чоловік та їхній сусід 76 років, які перебували на вулиці. Останнього доставили до медичного закладу з кровотечею і зараз його стан стабілізований», — повідомили у прокуратурі.

Крім того, пошкоджено щонайменше 10 сусідніх будинків та господарських споруд.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).