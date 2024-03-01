Ракетный удар С-300 по Константиновке: повреждено не менее 18 гражданских объектов

Удар С-300 по Константиновке. Фото: Нацполиция

Сегодня ночью Россия ударила по городу Константиновка четырьмя ракетами «С-300», которые повредили не менее 18 гражданских объектов, включая полицейский участок. Об этом сообщила полиция Донецкой области.







«Информация о пострадавших не поступала. Одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок на Донеччине. В результате атаки разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных, автомобиль», — подсчитали правоохранители.

Удар С-300 по Константиновке. Фото: Нацполиция

Сотрудники полиции собирают доказательства военного преступления, принимают заявления, устанавливают, кому нужна помощь и эвакуация.

Удар С-300 по Константиновке. Фото: Нацполиция

Удар С-300 по Константиновке. Фото: Нацполиция

Удар С-300 по Константиновке. Фото: Нацполиция

В ГСЧС подтвердили, что в результате удара возник пожар в двухэтажном здании заведения здравоохранения. Прибывшие на место обстрела спасатели во время ликвидации пожара со второго этажа здания вытащили мужчину 1956 г.р., а затем ликвидировали пожар на площади 110 кв. м.







Сегодня, 1 марта 2024 года, стало известно, что оккупационные войска РФ в ночь на 1 марта обстреляли Константиновку Донецкой области.



В результате чего повреждены жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.



Напомним, в результате сегодняшнего удара по Константиновке Донецкой области произошел пожар в двухэтажном здании учреждения здравоохранения.



Ранее 71-летний мужчина погиб в результате российской ракетной атаки по Юльевке Запорожской области.