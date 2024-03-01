Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Сьогодні вночі Росія вдарила по місту Костянтинівка чотирма ракетами «С-300», які пошкодили щонайменше 18 цивільних об'єктів, включаючи поліцейську дільницю. Про це повідомила поліція Донеччини.







«Інформація про постраждалих не надходила. Одна з ракет влучила по адмінбудівлі поліції. Це вже 37-ма пошкоджена поліцейська ділянка Донеччини. Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячі садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль», — підрахували правоохоронці.

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Співробітники поліції збирають докази воєнного злочину, приймають заяви, встановлюють, кому потрібна допомога та евакуація.

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

У ДСНС підтвердили, що внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я. Рятувальники, які прибули на місце обстрілу, під час ліквідації пожежі з другого поверху будівлі витягли чоловіка 1956 р.н., а потім ліквідували пожежу на площі 110 кв. м.







Сьогодні, 1 березня 2024 року, стало відомо, що окупаційні війська РФ у ніч проти 1 березня обстріляли Костянтинівку Донецької області.



Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури.



Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього удару по Костянтинівці Донецької області сталася пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я.



Раніше 71-річний чоловік загинув внаслідок російської ракетної атаки по Юльївці Запорізької області.