Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів

01 березня 2024, 17:15

Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Сьогодні вночі Росія вдарила по місту Костянтинівка чотирма ракетами «С-300», які пошкодили щонайменше 18 цивільних об'єктів, включаючи поліцейську дільницю. Про це повідомила поліція Донеччини.



«Інформація про постраждалих не надходила. Одна з ракет влучила по адмінбудівлі поліції. Це вже 37-ма пошкоджена поліцейська ділянка Донеччини. Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячі садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль», — підрахували правоохоронці.

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Співробітники поліції збирають докази воєнного злочину, приймають заяви, встановлюють, кому потрібна допомога та евакуація.

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція

У ДСНС підтвердили, що внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я. Рятувальники, які прибули на місце обстрілу, під час ліквідації пожежі з другого поверху будівлі витягли чоловіка 1956 р.н., а потім ліквідували пожежу на площі 110 кв. м.



Сьогодні, 1 березня 2024 року, стало відомо, що окупаційні війська РФ у ніч проти 1 березня обстріляли Костянтинівку Донецької області.

Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього удару по Костянтинівці Донецької області сталася пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я.

Раніше 71-річний чоловік загинув внаслідок російської ракетної атаки по Юльївці Запорізької області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка
Інше
Руйнування Лікарня ракетний удар С-300 дитячий садочок хлібозавод

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:57
У Києві та Москві висловилися з приводу можливості домовитися завершити війну у 2022 році
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
11:31
Росіяни обстрілювали Донецьку область 18 разів минулої доби
10:07
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
08:00
Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське
23:40
Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ
22:16
«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»
19:28
«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки
18:35
Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
11:51
В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка
11:48
У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект
00:21
Війська РФ продовжують просуватися на захід від Авдіївки — DeepState
23:19
Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку
23:03
Українські бійці ССО потрапили в засідку при спробі висадки на Тендрівську косу
20:50
ЗСУ імовірно вдарили ракетами по скупченню окупантів у Оленівці
15:58
Депутати Придністров'я звернулися до Москви за «захистом»
11:28
Росіяни просунулися південніше на Авдіївському та Мар`їнському напрямках — DeepState
усі новини
17:15
Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
16:57
У Києві та Москві висловилися з приводу можливості домовитися завершити війну у 2022 році
16:20
У Криворізькому районі Сили оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59
15:34
У ГУР підтвердили переговори з Росією про передачу тіл військовополонених
15:15
ЗСУ перейшли до оборони після Авдіївки: Україна відчуває нестачу фортифікаційних укріплень й обіцяних Заходом снарядів
14:52
Ракетний удар по Костянтинівці: пожежники врятували чоловіка з палаючої будівлі
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
14:30
На Авдіївському напрямку росіяни мають локальні успіхи: Тарнавський розповів деталі
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
13:59
ГУР підтвердило успішну атаку на російський ЗРПК «Панцир С-1» в Білгородській області
13:25
У семи профтехах України можна буде вивчитися на оператора цивільних дронів
12:57
З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
12:25
Російська сторона спекулює на темі падіння Іл-76 під Білгородом — Лубинець
12:06
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад 300 окупантів та п`ять танків: подробиці
11:59
У Севастополі частина міста залишилася без електрики
11:45
Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма державами — Зеленський
11:31
Росіяни обстрілювали Донецьку область 18 разів минулої доби
11:22
На Донеччині судитимуть військових, які розпродавали продукти призначені для особового складу ЗСУ
10:59
У міністерстві РФ повідомили про атаку безпілотників: деталі
усі новини
ВІДЕО
Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
01 березня, 17:15
Ракетний удар по Костянтинівці: пожежники врятували чоловіка з палаючої будівлі Ракетний удар по Костянтинівці: пожежники врятували чоловіка з палаючої будівлі
01 березня, 14:52
ГУР підтвердило успішну атаку на російський ЗРПК «Панцир С-1» в Білгородській області ГУР підтвердило успішну атаку на російський ЗРПК «Панцир С-1» в Білгородській області
01 березня, 13:59
Евакуація дітей з Торецька. Кадр із відео З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми
01 березня, 12:57
Перекидання танків у Криму. Фото: АТЕШ У Криму перекидають десятки танків Т-62М
01 березня, 10:15
Армія РФ вдарила по Костянтинівці чотирма ракетами. Фото: Суспільне Окупанти вдарили по Костянтинівці ракетами: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, перебито водопровід
01 березня, 09:21
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама