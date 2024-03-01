Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области: убит пожилой мужчина в Юльевке

Юльевка в Запорожской области. Фото: Иван Федоров / Telegram

71-летний мужчина погиб в результате российской ракетной атаки по Юльевке Запорожской области. Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



«Также 68-летняя женщина получила ранения. 200 ударов по 11 населенным пунктам региона нанесли россияне в течение суток», — отметил Федоров.



Глава Запорожской ОВА добавил, что 130 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Приютного, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Юльевка в Запорожской области. Фото: Иван Федоров / Telegram

Согласно отчету местных властей, оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Юльевке, атаковали 52 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино.



За прошедшие сутки, в службы спасения Запорожской области поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.



Напомним, 29 февраля, армия РФ нанесла 250 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.