На территории дома в Торецке обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу

В Торецке Донецкой области во время авиаудара упала на территорию частного дома неразорвавшаяся авиационная бомба. Фото: ГСЧС

В Торецке Донецкой области во время авиаудара упала на территорию частного дома неразорвавшаяся авиационная бомба КАБ-250. Пиротехники изъяли взрывоопасный предмет и уничтожили его. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Спасатели 22 государственного пожарно-спасательного отряда оперативно выехали к месту вызова.



«В хозяйственном сооружении на территории частного домовладения была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба КАБ-250, которая упала и не сдетонировала во время авиаудара по городу Торецк», — говорится в сообщении.



Как отмечается, из 10 домов были эвакуированы 14 человек.



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