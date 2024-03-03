На території будинку в Торецьку виявили авіабомбу, що не розірвалася

У Торецьку Донецької області під час авіаудару впала на територію приватного будинку авіаційна бомба, що не розірвалася. Фото: ДСНС

У Торецьку Донецької області під час авіаудару впала на територію приватного будинку авіаційна бомба КАБ-250, що не розірвалася. Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Рятувальники 22 державного пожежно-рятувального загону оперативно виїхали на місце виклику.



«В господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, з 10 прилеглих житлових будинків було евакуйовано 14 людей.



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