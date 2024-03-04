В Доброполье горел частный дом

В Доброполье горел дом. Фото: ГСЧС

Сегодня, 4 марта, в Дорополье Донецкой области произошло возгорание частного дома. На место инцидента приехала пожарная служба, ликвидировав пожар на площади 80 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Сегодня в полночь в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном домовладении. На место происшествия были направлены спасатели 19-го государственного пожарно-спасательного отряда», — говорится в сообщении.





Как отмечается, спасатели с помощью тактического робота Magirus Wolf C1 локализовали первичные проявления пожара и уменьшили интенсивность горения. Затем специалисты ликвидировали пожар благодаря ручных пожарных стволов.



Ранее мы писали, что в Торецке Донецкой области во время авиаудара упала на территорию частного дома неразорвавшаяся авиационная бомба КАБ-250. Пиротехники изъяли взрывоопасный предмет и уничтожили его.