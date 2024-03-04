У Добропіллі горів приватний будинок

У Добропіллі горів будинок. Фото: ДСНС

Сьогодні, 4 березня, у Доропіллі Донецької області сталося займання приватного будинку. На місце інциденту приїхала пожежна служба, ліквідувавши пожежу на площі 80 кв. м. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Сьогодні опівночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному домоволодінні. На місце події було направлено рятувальників 19-го державного пожежно-рятувального загону», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, рятувальники за допомогою тактичного робота Magirus Wolf C1 локалізували первинні прояви пожежі та зменшили інтенсивність горіння. Потім фахівці ліквідували пожежу завдяки ручним пожежним стволам.



Раніше ми писали, що в Торецьку Донецької області під час авіаудару впала на територію приватного будинку авіаційна бомба КАБ-250, що не розірвалася. Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його.