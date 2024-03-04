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«Белые Ангелы» эвакуировали трех человек из Красногоровки — видео

04 марта 2024, 17:00

«Белые Ангелы» эвакуировали трех человек из Красногоровки — видео

Эвакуация из Красногоровки. Фото: кадр из видео Эвакуация из Красногоровки. Фото: кадр из видео

С крайних улиц Красногоровки, где ведутся бои, «Белые Ангелы» эвакуировали трех человек. Об этом сообщило МВД Украины. 

«Чтобы выбраться из ада, жителям пришлось километр идти пешком, ведь даже на бронированном авто доехать до них полицейские уже не могли», — говорится в сообщении.



«Белые Ангелы» подъехали максимально близко и двинулись навстречу, чтобы помочь людям донести вещи. Всех троих сопровождали в машину, доправив в безопасное место.

Полицейские проводят эвакуацию местных жителей из Красногоровки, а также забирают домашних питомцев, которых люди приводят с собой. 

Ранее стало известно, что местные жители Курахового, которые пострадали в результате ударов россиян находятся в больницах Мирнограда и Покровска. Речь идет об 17 раненых. 

Напомним, Донецкая область за минувшие сутки, 3 марта, испытала 1556 ударов, было зафиксировано 10 попаданий по жилому сектору. 

Также в МОУ продемонстрировали строительство фортификационных рубежей в Донецкой области.

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