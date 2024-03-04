Военные показали, как строят фортификационные сооружения в Донецкой области

Строительство оборонных рубежей в Донецкой области. Фото: Елена Худякова

В МОУ продемонстрировали строительство фортификационных рубежей в Донецкой области, информирует «АрмияInform».



Это взводный опорный пункт на рубеже обороны операционной зоны одной из оперативно-тактических группировок.



Здесь работают только военные — слишком близко к линии столкновения, и именно военные лучше понимают требования и особенности боевой работы. Потому такие опорные пункты возводят инженерные части.



Учитывая характер и реалии современной войны, траншеи делают шире и выше, чтобы можно было спокойно разминуться в снаряжении, пронести раненого на носилках.



На вопрос журналистов, как изменились нормы строительства подобных укреплений, офицер инженерных войск Леонид говорит: «Если при Второй мировой были нормы глубины и ширины траншей — 1.5 метра на 80 сантиметров, то сейчас мы делаем глубину 2 метра, около 1 метра ширину. И сверху насыпается еще бруствер. В то же время шире делать нельзя, потому что окопы станут более уязвимыми к обстрелам. В строительстве используем геотекстиль, сетку, доску, брусья».

Строительство оборонных рубежей в Донецкой области. Фото: Елена Худякова

Из-за того, что траншея идет зигзагом, углы укрепляются дополнительными столбцами, распорками. Огневые ячейки обшиты деревянной доской.



Также оборудуются выходы с плавными переходами высоты, чтобы избежать травм при быстрых перемещениях. Высота перекрытого участка примерно 2 метра 30 сантиметров.



Есть мощный каркас, поперечные продольные балки, перекрытие – два наката: накат – полметра земли, второй накат – так же. Все это маскируется.

Строительство оборонных рубежей в Донецкой области. Фото: Елена Худякова

При обстреле можно быстро перейти в такие зоны из огневых ячеек. На каждом входе-выходе роется колодец для сбора воды, чтобы она не затекала в перекрытый участок.

Строительство оборонных рубежей в Донецкой области. Фото: Елена Худякова

«Плюс работы с деревом – скорость, минус – недолговечность (требует ремонта через 2 года – ред.). Над неперекрытой частью снизу и сверху производим распорки, для прочности конструкции и монтирования антидроновой защиты. В нашем подходе мы учли советы боевых пехотных командиров», – рассказали военные инженеры.

Строительство оборонных рубежей в Донецкой области. Фото: Елена Худякова

Ранее «Новости Донбасса» писали, что самыми острыми проблемами на сегодня для ВСУ называют нехватку боеприпасов и живой силы, а также недостаточно подготовленные оборонительные позиции.