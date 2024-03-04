«Білі Янголи» евакуювали трьох людей із Красногорівки

Евакуація із Красногорівки. Фото: кадр із відео

З крайніх вулиць Красногорівки, де точаться бої, «Білі Янголи» евакуювали трьох людей. Про це повідомило МВС України.



«Щоб вибратися з пекла, жителям довелося кілометр йти пішки, адже навіть на броньованому авто доїхати до них поліцейські вже не мали змоги», — йдеться в повідомленні.







«Білі Янголи» під'їхали максимально близько і рушили назустріч, щоб допомогти людям донести речі. Усіх трьох супроводжували до машини, доправивши до безпечного місця.



Поліцейські проводять евакуацію місцевих жителів із Красногорівки, а також забирають домашніх вихованців, яких люди приводять із собою.



Раніше стало відомо, що місцеві жителі Курахового, які постраждали внаслідок ударів росіян, перебувають у лікарнях Мирнограду та Покровська. Йдеться про 17 поранених.



Нагадаємо, Донецька область за минулу добу, 3 березня, зазнала 1556 ударів, було зафіксовано 10 влучень по житловому сектору.



Також у МОУ продемонстрували будівництво фортифікаційних рубежів у Донецькій області.