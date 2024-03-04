В больницах Покровска и Мирнограда находятся 17 раненых после обстрела центра Курахово 3 марта

Местные жители Курахового, которые пострадали в результате ударов россиян находятся в больницах Мирнограда и Покровска. Речь идет об 17 раненых. Об этом передает Суспільне Донбас.



Как отметил гендиректор КНП «Покровская КЛИЛ» Юрий Бородин, в Покровске на стационарном лечении находятся 12 пациентов — все средней тяжести. Детей среди них нет.



«Это 6 женщин и 6 мужчин. Им сделали зашивание, челюстно-лицевые операции», — рассказал он.



В Мирнограде пять жителей продолжают лечение. По словам директора Мирноградской центральной городской больницы Ольги Гостевой, состояние пострадавших средней тяжести, еще около недели будут находится под наблюдением медиков.



Ранее мы писали, что центр Курахово Донецкой области попал под обстрел оккупантов днем, 3 марта. Известно о 16 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. В результате удара повреждено по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу.