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Главное за день: Ситуация у Новомихайловки. Боевые вертолеты на «Азовстали»

04 марта 2024, 23:31

Главное за день: Ситуация у Новомихайловки. Боевые вертолеты на «Азовстали»

Общество

В оккупированном Донецке «избирательный участок» № 199 будет носить имя убитого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.

В Луганске заминировали автомобиль так называемого заведующего военной кафедрой Луганского государственного университета и бывшего боевика в «ЛНР» Виталия Киселева. Самого Киселева в этот момент в машине не было. По информации ТАСС, под машиной Киселева обнаружили около 600 грамм взрывчатки. Проводится проверка, подозреваемых ищут.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что в Донецке Кировском районе по улице Жарикова из-за подрыва мине «Лепесток» ранен мужчина 1995 года рождения. Утверждается, что с лета 2022 года от таких мин пострадали 149 человек, среди которых десять детей.

Житель Луганска получил тяжелые ранения, подорвавшись на взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец в Славяносербском районе, заявили в «МВД ЛНР». Пострадавший 1961 года рождения был госпитализирован в неконтактном состоянии с диагнозом минно-взрывная травма, неполная травматическая ампутация правой стопы, открытый перелом пяточной и обеих костей голени справа, множественные осколочные ранения.

Российские оккупанты используют территорию «Азовстали» как плацдарм для размещения своих боевых вертолетов, сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Армия РФ сосредотачивает очень значительные резервы в районе Новомихайловки на Новопавловском направлении, сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий. По его словам, по состоянию на сейчас Новопавловское — одно из «горячих» направлений на фронте, россияне перебрасывают на это направление подкрепления, чтобы взять село.

На Таврическом направлении украинские военнослужащие не допустили потери рубежей и позиций, они продолжают держать оборону, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

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